السعودية اليوم / 76 مقترحاً بحثياً عن فيروس كورونا وتداعياته بجامعة طيبة بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة البحث العلمي عن تلقيها 76 مقترحا بحثيا من عدد من كليات الجامعة وبمشاركة باحثين من قطاعات أخرى ضمن فرق البحث المتقدمة للمبادرة.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن دور الجامعات هو خدمة المجتمع الذي يعد أحد أركان رسالة الجامعة إضافة إلى العمل البحثي التخصصي والعملية التعليمية ، لذا اهتمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة من هذا المنطلق منذ بدء إعلان أول إصابة بفيروس

وأفاد السراني أن مبادرة دعم الأبحاث والدراسات العلمية حول انتشار فيروس كورونا ( كوفيد- 19) التي أطلقتها جامعة طيبة لإيجاد حلول علمية طبية من خلال معرفة التسلسل الجيني لهذا الفيروس والطرق المخبرية لاكتشافه والوقاية منه وعلاجه والحد من انتشاره ، إضافة إلى معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الفيروس والمترتبة على المجتمع ومحاولة التوصل لأنجح الحلول للتقليل من آثار هذه الجائحة.

وقدم معالي مدير الجامعة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام كبيرين ، مبيناً أن الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الحكومة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا تدل على حرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها ، كما قدم معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يقومان به لمجتمع المدينة المنورة من دعم ومتابعة وتوجيه وما يدعمان به جامعة طيبة تحديدًا وتوجيههم الدائم بأنه يجب على الجامعة أن تقوم بدورها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.

من جهة أخرى أضاف عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور سعد خوش حال أن النتائج الأولية أظهرت تسجيل 76 مقترحاً بحثياً، حيث سجلت كلية العلوم 13 مقترحا، و 12 لكلية العلوم الطبية التطبيقية، فيما سجلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية 9 مقترحات، وكلية الطب 8 مقترحات بحثية، وتوزعت الأبحاث المتبقية بين كليات الجامعة المختلفة في عدد من التخصصات الاجتماعية والطبية والهندسية والتقنية.

وقال خوش حال : إن الجامعة تتابع مسار هذه المقترحات البحثية لتستكمل إجراءاتها المنهجية والعلمية، حيث يتم حالياً عرضها على محكمين متخصصين من خارج الجامعة ومن داخل وخارج المملكة العربية

// انتهى //

17:02ت م

0102



المدينة المنورة 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسأعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة البحث العلمي عن تلقيها 76 مقترحا بحثيا من عدد من كليات الجامعة وبمشاركة باحثين من قطاعات أخرى ضمن فرق البحث المتقدمة للمبادرة.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن دور الجامعات هو خدمة المجتمع الذي يعد أحد أركان رسالة الجامعة إضافة إلى العمل البحثي التخصصي والعملية التعليمية ، لذا اهتمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة من هذا المنطلق منذ بدء إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية والتنسيق مع وزارة التعليم في هذا الشأن ، مبينا أن الجامعة قدمت عدة مبادرات مجتمعية وتخصصية من ضمنها تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والطبية والإسهام في تنفيذ الأعمال التطوعية من خلال المنصات المعدة لذلك.وأفاد السراني أن مبادرة دعم الأبحاث والدراسات العلمية حول انتشار فيروس كورونا ( كوفيد- 19) التي أطلقتها جامعة طيبة لإيجاد حلول علمية طبية من خلال معرفة التسلسل الجيني لهذا الفيروس والطرق المخبرية لاكتشافه والوقاية منه وعلاجه والحد من انتشاره ، إضافة إلى معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الفيروس والمترتبة على المجتمع ومحاولة التوصل لأنجح الحلول للتقليل من آثار هذه الجائحة.وقدم معالي مدير الجامعة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام كبيرين ، مبيناً أن الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الحكومة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا تدل على حرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها ، كما قدم معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يقومان به لمجتمع المدينة المنورة من دعم ومتابعة وتوجيه وما يدعمان به جامعة طيبة تحديدًا وتوجيههم الدائم بأنه يجب على الجامعة أن تقوم بدورها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.من جهة أخرى أضاف عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور سعد خوش حال أن النتائج الأولية أظهرت تسجيل 76 مقترحاً بحثياً، حيث سجلت كلية العلوم 13 مقترحا، و 12 لكلية العلوم الطبية التطبيقية، فيما سجلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية 9 مقترحات، وكلية الطب 8 مقترحات بحثية، وتوزعت الأبحاث المتبقية بين كليات الجامعة المختلفة في عدد من التخصصات الاجتماعية والطبية والهندسية والتقنية.وقال خوش حال : إن الجامعة تتابع مسار هذه المقترحات البحثية لتستكمل إجراءاتها المنهجية والعلمية، حيث يتم حالياً عرضها على محكمين متخصصين من خارج الجامعة ومن داخل وخارج المملكة العربية السعودية يتم بعدها ترشيح الأبحاث الفائزة لتقدم نتائج تفيد الوطن والمجتمع وتسهم بإذن الله في تخفيف الآثار المترتبة على هذه الجائحة ، داعيا الله بالتوفيق والسداد للباحثين في مسيرتهم العلمية وخدمتهم الوطنية والإنسانية.// انتهى //17:02ت م0102

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 76 مقترحاً بحثياً عن فيروس كورونا وتداعياته بجامعة طيبة بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.