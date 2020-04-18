السعودية اليوم / "واس" تواصل رصد وعي المجتمع بالمسؤولية في محافظة رفحاء وجهود ومتابعة الجهات الأمنية



رفحاء 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

تشهد محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تقيد السكان بتوجيهات القيادة بالتزام المنازل ومنع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الساعات المحددة لمنع التجول.

وتواصل "واس" رصد وعي المجتمع بالمسؤولية في محافظة رفحاء، وسط تنسيق أمني وعمل مشترك نتج عنه خلو الشوارع والميادين والطرق في المحافظة والمراكز التابعة لها، باستثناء القطاعات المستثناة من أمر المنع التي تعمل بمرونة وانسيابية وسط متابعة من الجهات الأمنية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين وتحييد انتشار جائحة

// انتهى //

16:59ت م

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رفحاء 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واستشهد محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تقيد السكان بتوجيهات القيادة بالتزام المنازل ومنع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الساعات المحددة لمنع التجول.وتواصل "واس" رصد وعي المجتمع بالمسؤولية في محافظة رفحاء، وسط تنسيق أمني وعمل مشترك نتج عنه خلو الشوارع والميادين والطرق في المحافظة والمراكز التابعة لها، باستثناء القطاعات المستثناة من أمر المنع التي تعمل بمرونة وانسيابية وسط متابعة من الجهات الأمنية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين وتحييد انتشار جائحة كورونا المستجد.// انتهى //16:59ت م0100

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