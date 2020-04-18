شكرا لقرائتكم خبر عن مع هطول الأمطار .. الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تواصل تطبيق أمر منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

يواصل رجال الأمن مع هطول الأمطار التي شهدتها محافظات المنطقة الشرقية اليوم متابعة مهامهم في تطبيق تعليمات أمر منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وثّقت وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود القطاعات بالمنطقة الشرقية خلال قيامهم بمهام عملهم في العديد من المواقع، في حين رصدت التزام الأهالي والمقيمين بالمنطقة بأمر منع التجول على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع ـ بعد الله ـ من انتشار فيروس كورونا, حيث لا يدّخر رجال الأمن جهداً في تنفيذ الإجراءات الوقائية، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية.

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