شكرا لقرائتكم خبر عن ادعت الإصابة بـ "كورونا" وانتهى بإعلان الوفاة.. حقيقة وفاة السعودية ياسمين عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

نفى القائم بأعمال الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز الردادي ما اثير حول المبتعثة التي ادعت اصابتها بفايروس كورونا ، وانه غير صحيح ولأهداف غير معروفة ، وقال : هذا الكلام عار من الصحة وانه إشاعة .

وكان صاحب الحساب الذي حمل اسم ياسمين بنت عبدالعزيز نشر عبر الحساب بانها أصيبت بفايروس كورونا وانها كانت تنوى العودة للوطن بشهادة الدكتوراة، ولكنها عادت حاملة فايروس كورونا ، وانها تشكر السفارة على جهودها وقيامها بخدمة المبتعثين وتوفير كافة سبل الراحة لهم ، وبعد بفترة وجيزة تم الإعلان على نفس الحساب على تويتر بانها انتقلت الى رحمة الله وسط تفاعل كبير من المتابعين عبر منصة تويتر .

يشار الى انه بعد ان حظي الحساب بزيادة ملحوظة في اعداد المتابعين وتداول كبير في مواقع التواصل الاجتماعي تم حذف الحساب ولم يعد موجوداً على منصة تويتر