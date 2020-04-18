شكرا لقرائتكم خبر عن 13 فرقة صحية ميدانية لتنفيذ المسوحات النشطة داخل الأحياء في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بدأت الصحة في الأحساء بتعاون وتكامل مع جميع الجهات الحكومي المعنية في تنفيذ المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 في منازلهم.

استهدفت الفرق الطبية المتخصصة والبالغ عددها (13) فرقة الاحياء عالية الخطورة أو الأماكن ذات الكثافة العالية والمكتظة بالسكان التي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة، اضافة إلى سكن العاملين والعاملات في المنشآت الصحية.

حيث يقوم الممارسون الصحيون بالوصول إلى تلك المواقع الجغرافية لإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي للتأكد من الوضع الصحي للسكان، مما يساهم في الاكتشاف في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت تطبيق إجراءات احترازية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، بناء على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.