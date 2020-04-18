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العضوية الفخرية للإعلامي " حسين نجار" من جمعية الإرشاد الأسري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكةالمكرمة

منحت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة الإعلامي القدير الدكتور حسين النجار العضوية الفخرية للجمعية، وعبر "النجار" عن سعادته البالغة بهذه العضوية، مثمنًا دور الجمعية الفاعل في تثقيف الأسر ودعمها بطرق علمية خاصة في هذه المرحلة.

ومن المعروف أن الدكتور حسين نجار من أوائل الإعلاميين والمذيعين السعوديين حيث بدأ مسيرته الإعلامية في سن صغيرة عام ١٩٦٥م مذيعًا في البرنامج الثاني من جدة "إذاعة جدة حاليًا".

يذكر أن "نجار" أدار الندوة العلمية التي نفذتها جمعية الإرشاد الأسري والنفسي عن بعد الخميس الماضي بحضور ٣٠٠٠ مشارك، والتي شملت عدة محاور تناول فيها عدد من المختصين محاور تهم جميع أفراد الأسرة وتفيدهم في تجويد حياتهم وعلاقاتهم الأسرية في ظل جائحة كورونا