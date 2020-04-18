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"هدف" والأكاديمية المالية ينظمان غداً جلسة تدريبية تفاعلية حول استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع الأكاديمية المالية غدا (الأحد)، جلسة تدريبية تفاعلية بعنوان (استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات)، وذلك عبر المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب) من خلال الرابط‏‪doroob.sa .

ودعا الصندوق السعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي التسجيل في المنصة، وحجز مقعد لحضور البرنامج التدريبي.

وسيبدأ اللقاء الإلكتروني عند الساعة الخامسة عصراً ويستمر لمدة ساعتين.

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ومن المقرر أن تتضمن المحاضرة عدة محاور رئيسة: ماهية استمرارية الأعمال، التكامل بين إدارة الطوارئ وإدارة الأزمات وإدارة استمرارية الأعمال والتعافي، ومعيار إدارة استمرارية الأعمال (إيزو 22301)، ونموذج عمل إدارة استمرارية الأعمال، والتشريعات والإجراءات السعودية ذات الصلة، والدورات العالمية المتخصصة في استمرارية الأعمال.

ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.

فيما تقدم الأكاديمية المالية حلولاً تدريبية وتطويرية متنوعة لتزويد الممارسين في القطاع المالي بالمعرفة والمهارات اللازمة سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرات متقدمة بحيث تغطي خدماتها كافة القطاعات الفرعية المتصلة بالقطاع المالي؛ المصرفية والتمويل والتأمين والسوق المالية، وكذلك الجهات الحكومية ذات العلاقة والخريجين الجدد الراغبين في الانضمام الى القطاع المالي