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أمانة جدة تواصل الأعمال الميدانية في متابعة المحال التجارية والاصحاح البيئي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

واصلت 15 بلدية من بلديات المحافظات التابعة لأمانة محافظة جدة، الأعمال الميدانية في متابعة المحال التجارية والاصحاح البيئي وأعمال النظافة، وذلك ضمن جهود الأمانة المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد. وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد بن علي القرني، أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية الـ (15) قامت بـ استنفار تام بكافة كوادرها البشرية والآلية لمواجهة فيروس كورونا الجديد مبيناً أنه جرى تكليف عدد من المراقبين الصحيين ومراقبو الأسواق على المحال التجارية بإجمالي (21476) جولة، أسفرت عن ضبط ( 1240 ) مخالفة خاصة بالتدابير الصحية المرتبطة (بفيروس كوفيد- 19) و ( 416 ) مخالفة تتعلق بالأنشطة المستثناة وغير مستثناه خلال ساعات الحظر.

وأضاف المهندس القرني إلى أنه جرى مصادرة (23664) كجم من المواد غير الصالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمي مشيراً لـ اصدار ( 1427 ) شهادة صحية. وفيما يتعلق بـ جهود الرقابة على الصحة العامة والإصحاح البيئي، بين وكيل بلديات المحافظات أنه جرى تكليف (653) مراقباً و (134) آلية ومعدة لتنفيذ الأعمال ، حيث جرى من خلالها تطهير وتعقيم (14594) موقعاً توزعت على المرافق العامة والمباني الحكومية وغيرها بما في ذلك عدد من المواقع التي يرتادها السكان بشكل مكثف، مشيراً إلى أنه جرى تطهير وتعقيم (51042) آلية ومعدة وحاوية، بـ إجمالي (4082912) لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة بعد التخفيف.

وفي جانب أعمال النظافة اشار وكيل بلديات المحافظات إلى أن البلديات خصصت ( 1819 ) موظف وعامل و ( 328 ) آلية ومعدة، جرى خلالها رفع ( 84641 ) طن نفايات، و رفع ( 161974 ) متر مكعب أنقاض ومخلفات. وأكد القرني أن اللجان التابعة واصلت جهودها في ما يخص الكشف على مساكن العمال بمشاركة لجان مع الجهات المختصة برئاسة المحافظة، سواءً للبلديات أو المقاولين أو الشركات والقطاع الخاص ، مبيناً انه جرى من خلالها الكشف عن (447) موقعاً و (23028) عاملاً. وفي ذات السياق لفت وكيل بلديات المحافظات إلى أنه جرى استلام بعض بلديات المحافظات مدارس من إدارات التعليم بلغ إجمالها ( 15 ) مدرسة لتوزيع العمالة عليها.