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إزالة سور بداخله إحداثيات على أراضي حكومية بنطاق طيبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة سور بداخله إحداثيات على أراضي حكومية استولى عليها مخالفون بهدف تحويلها إلى مسالخ على مساحة (2500 متر مربع).

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر المواقع التي استغلها محدثون بهدف البناء عليها بعيداً عن عين الرقيب دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات المخالفة، مبيناً أن آليات البلدية تمكنت من إزالة خمسة مسالخ عشوائية.

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وأشار المهندس المالكي إلى أن أعمال الإزالة شملت سور بداخل حوض السد مخالف ومقام بطريقة غير نظامية وبدون تصريح نظامي ومستمسك شرعي تقدر مساحته بـ ( 2500 متر).

وأشار المهندس المالكي إلى أن أعمال الإزالة شملت سور بداخل حوض السد مخالف ومقام بطريقة غير نظامية وبدون تصريح نظامي ومستمسك شرعي تقدر مساحته بـ ( 2500 متر).

وأكد رئيس بلدية طيبة الفرعية استمرار أعمال الرقابة ومتابعة الأراضي الحكومية والتعامل السريع مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتعديات والإحداثيات على الأراضي الحكومية، وعدم إفساح المجال لضعاف النفوس للتعدي والإحداث بأي شكل من الأشكال.