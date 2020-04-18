، 76 مقترحًا بحثيًا عن "كورونا وتداعياته" بجامعة طيبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من كليات الجامعة وبمشاركة باحثين ضمن فرق بحث متقدمة للمبادرة

أعلنت جامعة طيبة ممثلة في عمادة البحث العلمي، عن تلقيها 76 مقترحًا بحثيًا من عدد من كليات الجامعة وبمشاركة باحثين من قطاعات أخرى ضمن فرق البحث المتقدمة للمبادرة.

وأوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن دور الجامعات هو خدمة المجتمع والذي يعد أحد أركان رسالة الجامعة، إضافة إلى العمل البحثي التخصصي والعملية التعليمية، ومن هذا المنطلق اهتمت الجامعة منذ بدء إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة التعليم في هذ الشأن.

وأضاف: "قدمت الجامعة عدة مبادرات مجتمعية وتخصصية، من ضمنها تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والطبية والإسهام في تنفيذ الأعمال التطوعية، من خلال المنصات المعدة لذلك".

وتابع "السراني": أن "مبادرة دعم الأبحاث والدراسات العلمية حول انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" التي أطلقتها جامعة طيبة لإيجاد حلول علمية طبية من خلال معرفة التسلسل الجيني لهذا الفيروس، والطرق المخبرية لاكتشافه، والوقاية منه، وعلاجه، والحد من انتشاره، بالإضافة إلى معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الفيروس والمترتبة على المجتمع ومحاولة التوصل لأنجح الحلول للتقليل من آثار هذه الجائحة".

وشكر مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام كبيرين، مبيناً أن الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الحكومة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، تدل على حرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

كما قدم مدير الجامعة الشكر لأمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على ما يقومان به لمجتمع المدينة المنورة من دعم ومتابعة وتوجيه، وما يدعمان به جامعة طيبة تحديدًا وتوجيههما الدائم بأنه يجب على الجامعة أن تقوم بدورها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.

فيما أفاد عميد عمادة البحث العلمي الدكتور سعد خوش حال، أن النتائج الأولية أظهرت تسجيل 76 مقترحاً بحثياً، حيث سجلت كلية العلوم 13 مقترحًا، و12 لكلية العلوم الطبية التطبيقية، فيما سجلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعدد 9 مقترحات، وكلية الطب 8 مقترحات بحثية، وتوزعت الأبحاث المتبقية بين كليات الجامعة المختلفة في عدد من التخصصات الاجتماعية والطبية والهندسية والتقنية .

وأشار إلى أن الجامعة تتابع مسار هذه المقترحات البحثية لتستكمل إجراءاتها المنهجية والعلمية، حيث يتم حالياً عرضها على محكمين متخصصين من خارج الجامعة ومن داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويتم بعدها ترشيح الأبحاث الفائزة لتقدم نتائج تفيد الوطن والمجتمع وتسهم بإذن الله في تخفيف الآثار المترتبة على هذه الجائحة، داعيًا الله التوفق والسداد للباحثين في مسيرتهم العلمية وخدمتهم الوطنية والإنسانية.

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