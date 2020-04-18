، "المسح النشط" يسهم في إنقاذ الآلاف من "كورونا" ويؤدي لتسجيل 740 حالة اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها "الصحة" للكشف المبكر عن الفيروس

نجحت وزارة الصحة في ملاحقة الفيروس القاتل كورونا المستجد، والذي أصاب حتى الآن أكثر من اثنين مليون شخص حول العالم، فيما قتل ما يقارب الـ 150 ألفاً، وذلك عن طريق المسح النشط الميداني المتضمن إرسال فرق متخصصة للفحص المبكر داخل المناطق عالية الخطورة، مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة وغيرها، حيث كانت المحصلة ارتفاع الحالات المرصودة وتسجيل 740حالة جديدة اليوم.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام، جاء نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تطبيقها والتي تهدف للسيطرة على الأزمة وكسر حلقات انتشار الفيروس، حيث إن اكتشاف الحالات بشكل مبكر وعزلها ورعايتها يسهم في منع تفشي وانتشار الفيروس.

وقد تمت مضاعفة فرق المسح النشط وتطبق الطريق الاحترازية في عدة مناطق وزيادة الفحوصات في مساكن العمال، كما زادت من سعة الفحوصات المخبرية اليومية، وبدأت بإجراء الفحوصات في مختبرات في مناطق مختلفة من المملكة.

كما تم توسيع دوائر الاستقصاء الوبائي لتشمل الدائرة الثانية والثالثة من المخالطين، كما طورت وأدخلت تقنيات ذكية لاكتشاف الحالات مثل التقييم الذاتي الإلكتروني.

وقال متحدث الصحة: إن "هناك ٧٤٠ حالة اكتشفت من خلال المسح النشط، بينما ١٩١ حالة من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات الـ٢٠١ هي حالات مخالطة اجتماعيًا".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت 18 أبريل 2020، عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة، حيث بين المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات وصل إلى 8274 حالة حتى الآن.

وأضاف: أن "عدد المتعافين يرتفع الى 1329 حالة تعافي بعد تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة، وإجمالي الحالات المصابة في المملكة ٨٢٧٤ حالة، بينها ٦٨٥٣ حالة نشطة، منها ٧٨ حالة حرجة تتلقى العناية المركزة".



وعن الوفيات قال "العبد العالي": "تم تسجيل ٥ وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٢ حالة".