، متحدث "البيئة" يجيب.. هل الطيور تنقل فيروس "كورونا" خلال هجرتها؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيروس " كورونا " المستجد يعاود الانتشار.. والوزارة تعالج المشكلة

عبدالله النحيط- الخليج 365: أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أنه لم يثبت بأن الطيور المهاجرة ناقلة لفيروس "كورونا" المستجد، وإنما ثبت انتقال الفيروس المعروف بإنفلونزا الطيور للطيور والدواجن المحلية، والتي لم يثبت انتقالها أيضاً إلى الإنسان.

وكانت مشروعات الدواجن والطيور قد أصيبت بذات الفيروس في عام 2017، وتم القضاء عليه في وقتها، ثم عاود الفيروس الانتشار في بعض مشروعات الدواجن مطلع هذا العام، ولكن بحمد الله تمت معالجة جزء كبير منه وحالات التعافي في تزايد كبير.