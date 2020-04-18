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وزير الصحة الإيراني: نلعب مع "كورونا" الشطرنج

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: لا أحد في العالم لديه رؤية حول مصير الفيروس

قال وزير الصحة الإيراني سعید نمكي أن لا أحد في العالم ولا حتى منظمة الصحة العالمية لديه رؤية حول مصير فيروس "" المميت الذي يجتاح العالم.

وقال الوزير: "نحن نتعامل مع فيروس "كورونا" كمن يلعب معه لعبة الشطرنج.. لا إيران ولا أحد في العالم يعرف مصير فيروس "كورونا"! حتى منظمة‌ الصحة العالمية تجهل ذلك".إيران فيروس كورونا الجديد

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 05:19 PM

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قال: لا أحد في العالم لديه رؤية حول مصير الفيروس

وزير الصحة الإيراني: نلعب مع "كورونا" الشطرنج
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قال وزير الصحة الإيراني سعید نمكي أن لا أحد في العالم ولا حتى منظمة الصحة العالمية لديه رؤية حول مصير فيروس "كورونا" المميت الذي يجتاح العالم.

وقال الوزير: "نحن نتعامل مع فيروس "كورونا" كمن يلعب معه لعبة الشطرنج.. لا إيران ولا أحد في العالم يعرف مصير فيروس "كورونا"! حتى منظمة‌ الصحة العالمية تجهل ذلك".

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، وزير الصحة الإيراني: نلعب مع "كورونا" الشطرنج ،
المصدر : الخليج 365

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