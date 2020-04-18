محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 3.601 أفادت سلطات الصحة الهولندية، اليوم السبت، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" زاد 1140 حالة ليصل الإجمالي إلى 31589 إصابة. وبيّن المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالمرض زادت 142 وفاة إلى 3601 شخص، وفقاً لـ"رويترز". 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 05:18 PM Advertisements الفيروس أودى بحياة 3.601 هولندا.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 31.589 هولندا.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 31.589 أفادت سلطات الصحة الهولندية، اليوم السبت، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" زاد 1140 حالة ليصل الإجمالي إلى 31589 إصابة. وبيّن المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالمرض زادت 142 وفاة إلى 3601 شخص، وفقاً لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، هولندا.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 31.589 ،

المصدر : الخليج 365

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