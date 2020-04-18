صورة قديمة للملك عبدالعزيز وولي عهده الأمير سعود

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز، وهو بجوار ولي عهده الأمير سعود رحمهما الله. وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز، وهو بجوار ولي عهده الأمير سعود رحمهما الله. وجاءت الصورة كلقطة تذكارية لهما أثناء تواجدهما بقصر المربع بمدينة الرياض. الجدير بالذكر أن الصورة تم التقاطها عام 1948م.

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