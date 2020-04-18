شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة "طائرة تفريق السحب" في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

كشف الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني؛ أنه لا صحة إطلاقًا لتفريق السحب في منطقة نجران.

وقال القحطاني: هذه الأدخنة تصدر عن محركات الطائرات وتصبح تحت تأثير حرارة معينة؛ وبالتالي تتكثف هذه الأبخرة وتكون بهذا الشكل، ولا صحة إطلاقًا لكونها تعود إلى تفريق السحب كما يتم تناقله في وسائل التواصل.

كما حذر "القحطاني" المواطنين من الشائعات المتداولة والمغلوطة ومجهولة المصادر، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات الحقيقية من المصادر الرسمية.