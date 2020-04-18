العقل يتحدث عن الإجراءات الاستثنائية في حي السفارات أثناء منع التجول(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تحدث العقيد محمد العقل قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في حي السفارات بالرياض عن إجراءات استثنائية في الحي أثناء منع التجول. تحدث العقيد محمد العقل قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في حي السفارات بالرياض عن إجراءات استثنائية في الحي أثناء منع التجول. وقال العقل خلال حواره في قناة العربية إن قوات الأمن الدبلوماسي مسؤولة عن حماية حي السفارات داخل وخارج منطقة الحي. ولفت العقل:" قللنا مسارات الدخول والخروج في حي السفارات بالرياض للحد من انتشار فيروس كورونا والسماح بالخروج من الساعة 6صباحا حتي ال3 مساءً ".

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