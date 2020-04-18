شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن وزوجته يواجهان بشجاعة مخاطر كورونا بغرفة العناية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روي هيلة وباسل الزوجين اللذين يعملان معا في العناية المركزة بإحدى المستشفيات تجربتهما وهما يواجهان مخاطر فيروس كورونا كل يوم.

وأكد الزوج ، خلال لقاء في برنامج في أسبوع المذاع MBC المذاع على قناة MBC1، أن أكثر ما يقلقهما هو خطر نقل العدوى من المستشفى إلى منزلهما، حيث يتواجد فيه أطفالهما.

وأضاف أن من أهم الأشياء التى يحرصون عليها باستمرار هي غسل اليدين، وارتداء الكمامات، وغيرها من الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا.

كما روت الزوجة أن الوضع الحالي صعب عليها وعلى أطفالها، مضيفة أنها تحاول بقدر الإمكان أن تحمي نفسها وتحمي أطفالها من المرض.