شكرا لمتابعة خبر عن وفاة أول حالة إصابة بـ "كورونا" لشاب يبلغ 34 عاما بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" لشاب يبلغ 34 عاماً من العمر في منطقة جازان.

كما أعلنت اليوم عن حالة إصابة جديدة، وذلك لليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الصحة حالات بالمنطقة.

ويذكر أن موقع الوزارة أشار إلى أن جازان سجلت حتى الآن 22 إصابة مؤكدة.