شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» تنهي إجراءات سفر 150 معتمرًا باكستانيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):
أنهت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، إجراءات سفر 150 معتمراً من الجنسية الباكستانية غادروا إلى بلادهم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأوضحت " الجوازات " عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني، والجهات التشغيلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.
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