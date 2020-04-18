شكرا لمتابعة خبر عن ‏⁧«الجوازات» تنهي إجراءات سفر 150 معتمرًا باكستانيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أنهت المديرية العامة للجوازات⁩، اليوم السبت، إجراءات سفر 150 معتمراً من الجنسية الباكستانية غادروا إلى بلادهم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضحت " الجوازات " عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني، والجهات التشغيلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.