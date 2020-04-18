شكرا لمتابعة خبر عن كراني يحذر من هطول أمطار خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع حسن كراني، خبير أرصاد جوية، بناء ركامي ممطر على الغربية وجنوبا حتى جازان، ووالوسط والشرق والشمال. توقع حسن كراني، خبير أرصاد جوية، بناء ركامي ممطر على الغربية وجنوبا حتى جازان، ووالوسط والشرق والشمال. كما توقع هطول أمطار خلال الساعات القادمة تميل للشدة والغزارة بصاحبها برد ورياح هابطة وتدهور رؤية وفرصة سيول. وناشد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأخذ الحيطة والحذر، خاصة في الوسط، والشرق، والجنوبية الغربية، والمصايف.

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