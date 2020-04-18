شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» : حصر السعوديين بالعمل على مركبات الأجرة العامة يعود للجهة المرخصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، اليوم السبت، أن أمر حصر السعوديين على عمل مركبات الأجرة العامة وتطبيقات التوصيل يعود إلى الجهة التنظيمية المرخِّصة.

وأوضح متحدث وزارة النقل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه: " صدرت موافقة المقام السامي على عمل مركبات الأجرة العامة خلال فترة السماح " .