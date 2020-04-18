شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة» تطلق صفحة خاصة لعدة فئات للحصول على تصاريح التنقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، عن إطلاق صفحة خاصة للمزارعين ومربي الماشية، والنحالين، وملاك الخيل، للحصول على تصريح تنقل في المدن والمحافظات التي يسري فيها منع التنقل مدة ٢٤ ساعة.

وأوضح متحدث وزارة البيئة، أنه يصدر التصريح لمرة واحدة أسبوعيا، لافتًا إلى أن الوزارة تؤكد أنها ستمنح التصاريح في أضيق الحدود، لتحقيق الهدف الرئيس من منع التجول.

وقال متحدث وزارة البيئة: " وكشفت الوزارة، عن بريد الكتروني لشركات القطاع الخاص للتواصل معها وإنجاز تصاريح التنقل لها، لاستمرار إمدادات المنتجات الزراعية، وبحمد الله أتمت كثير من الشركات إصدار التصاريح اللازمة "، لافتًا إلى أنه يوجد 28 محجرا حيوانيا و نباتيا.