شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء الاختبارات النهائية في «جامعة طيبة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة طيبة، اليوم السبت، عن إلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم وغير ذلك من أساليب التقويم.

وأوضحت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك استكمالا للقرارات السابقة التي أصدرتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وبناء على توجيه وزير التعليم بالتيسير على الطلاب و الطالبات في ظل الظروف الاستثنائية و الإجراءات الاحترازية للفيروس.

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وقالت الوكالة، أن الجامعة اتخذت الإجراءات التالية: استمرار العملية التعليمية في برامج (الانتظام / التعليم عن بعد / الانتساب / الدراسات العليا عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لدى الجامعة حتى نهاية شهر شعبان 1441هـ.

وقررت الجامعة إلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم وغير ذلك من أساليب التقويم التي تتوافق مع طبيعة المقرر خلال الفترة من(3 رمضان) إلى ١٩ رمضان)من العام 1441هـ، والذي يشمل برامج (الانتظام/التعليم عن بعد/ الانتساب/ الدراسات العليا).

وكشفت مثال بدائل الاختبارات والتقويم (الكتاب المفتوح - العروض التقديمية - الواجبات منزلية - منتديات نقاش - ملفات الإنجاز - المشاريع البحثية) وغير ذلك من أساليب التقييم.