شكرا لمتابعة خبر عن «زياد الجهني» : سقوط أمطار على عدة مناطق في 5 أيام قادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الخبير والباحث في الظواهر المناخية وعضو لجنة " تسميات " ، زياد الجهني، اليوم السبت، عن تراكمي المطر من النموذج الأوروبي لـ5 أيام قادمة؛ لافتًا إلى " أسبوع حافل بالخيرات " .
وأوضح زياد الجهني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " الحالة تشمل عدة مناطق وهي حائل، والقصيم، والرياض، والحدود الشمالية، والشرقية، والمنطقة الجنوبية ومرتفعاتها وسواحلها، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، قد تمتد للأجزاء الساحلية " .
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