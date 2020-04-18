شكرا لمتابعة خبر عن «زياد الجهني» : سقوط أمطار على عدة مناطق في 5 أيام قادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الخبير والباحث في الظواهر المناخية وعضو لجنة " تسميات " ، زياد الجهني، اليوم السبت، عن ‏تراكمي المطر من النموذج الأوروبي لـ5 أيام قادمة؛ لافتًا إلى " أسبوع حافل بالخيرات " .

وأوضح زياد الجهني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " الحالة تشمل عدة مناطق وهي حائل، والقصيم، والرياض، والحدود الشمالية، والشرقية، والمنطقة الجنوبية ومرتفعاتها وسواحلها، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، قد تمتد للأجزاء الساحلية " .