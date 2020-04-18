شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ حيث أن 79% من الحالات لغير السعوديين.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن 740 حالة اكتشفت من خلال المسح النشط، بينما 191 حالة من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات الـ 201 هي حالات مخالطة اجتماعيًا.

وأشار متحدث الصحة، إلى شفاء 280 حالة جديدة من فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 1329 حالة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 92 حالة وفاة.