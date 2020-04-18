شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" تواصل حملاتها التوعوية للعمال المقيمين ضد الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصل وزارة الصحة جولاتها وحملاتها التوعوية بين العمال المقيمين من مخاطر عدم التقيد بالتعليمات الوقائية .

ووثق مقطع فيديو إحدى هذه الحملات بمستشفى ساجر العام بمحافظة الدوادمي ، بينما كان مندوب "الصحة " يشرح للعمال سبل الوقاية من الفيروس بطريقة مبسطة .

كما تبادل الجميع السؤال والجواب مع الإحتفاظ بمسافات بينية مناسبة لعدم العدوى والتأكيد على إهتمام حكومة المملكة بالمقيمن كالسواء مع المواطنين في حصولهم على العلاج .