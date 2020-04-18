شكرا لمتابعة خبر عن «خالد النمر»: ليس كل من لديه ضيق التنفس مصابًا بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، أنه ليس كل مصاب بضيق التنفس يعاني من الفيروس المستجد.
وأجاب الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن سؤال تلقاه مفاده: " هل صحيح أن أي شخص معه ضيق تنفس معاناته كورونا؟"؛ ليجيب: " لا.. طبعا؛ فهناك أسباب كثيره لضيق التنفس والذي يحدد المسبب هو التاريخ المرضي والفحص السريري" .
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