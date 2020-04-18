شكرا لمتابعة خبر عن لا صحة لعدم تحري هلال شهر رمضان هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انتشرت أنباء كاذبة من مواقع أخبار وهمية تنشر الشائعات عن المملكة لزعزعة استقرار المجتمع، ومن بين تلك الأكاذيب زعمها عدم تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام. انتشرت أنباء كاذبة من مواقع أخبار وهمية تنشر الشائعات عن المملكة لزعزعة استقرار المجتمع، ومن بين تلك الأكاذيب زعمها عدم تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام. وأكدت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم السبت، على عدم صحة للخبر المنسوب للمحكمة العليا بتاريخ 15 ابريل 2020 عن عدم تحري هلال شهر رمضان لهذا العام، لافتة إلى أن مصدر الإشاعة مواقع مزيفة تدار من الخارج وتقوم بإنتحال هوية موقع سبق الإخباري لنشر أخبار كاذبة تخص المجتمع السعودي. ‎

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