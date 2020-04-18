شكرا لمتابعة خبر عن إعلان نتائج القدرات العامة لطلاب وطالبات "الفترة الثانية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت عن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية الاختبار الورقي . كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت عن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية الاختبار الورقي . ويمكن الإطلاع على نتيجة الطلاب والطالبات على الرابط التالي : هنا

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