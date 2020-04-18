شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الرئيس العربي يشبه نفسه بعمر بن الخطاب بعد كسره حظر التجول.. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اتهامه بخرق حظر التجول الليلي، بزيارته مناطق ريفية، تجمع عليه فيها عدد من المواطنين، بالقول إنه قام بذلك حتى لا يراه أحد أسوة بالفاروق عمر ابن الخطاب.

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وقال سعيّد في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي:"ذهبنا إلى أماكن لم أذهب إليها من قبل في الأرياف، ولا أريد أن أحمل معي آلة تصوير لأنني لا أريد أن يتداول زيارتي الناس".

غير أنّ مقاطع الفيديو التي تداولها تونسيون، اليوم، عن زيارة سعيد تُظهر تجمع عدد كبير من المواطنين ليلًا عند قدوم سعيّد إليهم، وعلّق الرئيس بأنه لا يدري كيف تجمّع الناس.

وكان ظهور سعيّد وسط جمع من المواطنين ليلًا قد أثار جدلًا واتهامات له بخرق حظر التجول وكسر إجراءات الحجر الصحي العام.

وأثارت الواقعة استنكار واستهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبروا أن رئيس الدولة ساهم بطريقة غير مباشرة بكسر قرار حظر التجوال وقرار الحجر الصحي العام، مشيرين إلى أن تزاحم المواطنين وتدافعهم يعرضهم ويعرض الشخص الأول في البلاد، وأعوان الأمن المرافقين له لخطر الإصابة بالفيروس، خاصة أن المواطنين لا يضعون أقنعة واقية.