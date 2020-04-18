شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تعلن إغلاق أحياء جديدة وحظر التجوال فيها ومنع "الدخول والخروج منها" (تعرف عليها). والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، السعودية بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية، والفاضلية) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر .

شاهد بقية تفاصيل الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً:

الجثث تتساقط بالشوارع .. ورئيس هذه الدولة العربية يشتري لوحة بـ 30 مليون دولار لزوجته.



داعية سعودي يفجر مفاجأة جديدة عن المغامسي وعلاقته بـ‘‘سيد قطب‘‘



سم قاتل: تناول الشاي في هذه الحالة يتسبب في ضغط الدم وارتفاع ضربات القلب.



Advertisements

والد موسى الخنيزي يفجر مفاجأة مزلزلة عن خاطفة الدمام .. ويعلن رسميًأ هذا القرار أثلج صدورنا ومستعد للتنازل! (فيديو)



الجوازات السعودية تعلن : هذا ماسيحدث بشأن رسوم الخروج والعودة في حال إلغاء التأشيرة



ضرب منصات تنقيب النفط في الخليج.. وإصابة أكثر من 20شخص على حتى الآن



خبراء الطب في العالم يحذرون: هذه الفرضية الأسوأ لهذا العام



ظهور صادم للداعية الإماراتي المجنس ‘‘وسيم يوسف‘‘ بعد شهرين من غيابه وإعلان سجنه!!.. نسأل الله السلامة (شاهد)



ووفقا لوكالة واس السعودية فقد أوضح المصدر أنه تقرر السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

وقال المصدر: تقرر أن تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.