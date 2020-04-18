شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة قرود تقتحم مقر الحكومة في أندنوسيا.. والسبب صادم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داهمت مجموعة من القرود، مبنى حكومي في إندونيسيا، وقامت بنهب محتوياته مستغلة خلوه من الموظفين، في ظل الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.

واستولت القرود على المكتب الرئيسي لقرية "باكان سينايان"، غربي سومطرة، يوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" عن لتقارير محلية.

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وتقول السلطات المحلية إن القرود نهبت خزائن حفظ الملفات، وفتحت الأدراج، وقلبت أجهزة الكمبيوتر.

والمنطقة هي موطن لموقع "Ngalau " السياحي الذي أغلق في مارس بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19 ). وأصبحت القرود التي اعتادت على إطعامها، غاضبة بشكل متزايد على ما يبدو بعد قطع إمدادات الطعام عنها.

وقال رئيس القرية "زيليندرا"، إن القرود اعتادت على تناول الطعام من قبل السياح الذين يزورون المنطقة، كما أنها معتادة على تناول بقايا الطعام في إحدى المدارس الابتدائية، القريبة من المكتبب.

وأضاف: "في البداية، كانت تلك القرود تتجمع في الفناء وحول المكتب. ثم تزايد عددهم بشكل أكبر". وتابع: "عندما اقتحمت القردة المنشأة بأعداد كبيرة، اضطر اثنان من مقدمي الرعاية المتبقيين فيها إلى الركض والاختباء".

وقالت السيدة "أيو": "ركضوا إلى المكتب وحبسنا أنفسنا في غرفة التسجيل.