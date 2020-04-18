حقيقة وفاة الرئيس اسياس افورقي بفيروس كورونا في السعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت 18 أبريل 2020، خبر وفاة الرئيس الأريتري اسياس افورقي بعد إصابته بفيروس كورونا ، حيث ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية فيأريتريا أو القريبة من اسياس افورقي تؤكد أو تنفي تلك الانباء.

وأعلنت جماعة أرترية معارضة أنه تم نقل الرئيس إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وهو في حالة غيبوبة إثر تعرضه لجلطة دماغية، حيث يعاني الرئيس أسياس من أمراض الكبد والرئة منذ فترة طويلة، حيث أكدت المصادر أن الرئيس الإريتري زار قطر 11 مرة خلال الأشهر السبعة الأخيرة من العلاج.

وتقوم جميع مواقع المعارضة الإريترية وغرف الدردشة والمجتمعات في الخارج برصد ومتابعة تداعيات غياب الرجل القوي إسياس أفورقي داخل وخارج إريتريا.

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في عهده تم وضع محمود أحمد شريفو وداويت إسحاق في السجن حيث مات الأول وحاز الثاني على الجائزة الدولية لحرية الصحافة من اليونسكو في عام 2017 . ومن يوم التحرير ولأكثر من ربع قرن لم تجري انتخابات برلمانية او رئاسية وما زالت الحكومة مؤقتة.

وكان أميناً عاماً للمؤتمر التنظيمي الثاني للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عام 1997، وهي حركة مسلحة ناضلت من أجل استقلال إريتريا عن إثيوبيا والتي حررت إريتريا بينما بقية المنظمات الأخرى فشلت بذلك لأسباب عدة منها العنصرية المنتشرة بينها والمزايدة والشحتة باسم الشعب الإريتري من أجل مصلحة زعماؤها والفساد المنتشر الإداري والأخلاقي في إدارتها وعدم الإخلاص للقضية عكس ما انتهجته الجبهة الشعبية وهي الثبات على مبدأ التحرير والعمل من أجل الاستقلال والاعتماد الذاتي على مجهودات الجبهة وعدم التذلل لأي داعم مهما كان الداعم أو مقدار الدعم وهذا سر تحقيق الاستقلال، أصبح أفورقي أول رئيس لدولة إريتريا بعد انفصال إريتريا عن إثيوبيا.