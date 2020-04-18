السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان الخميس المقبل

دعت المحكمة العليا السعودية، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس المقبل.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال رمضان مساء الخميس".

وطلبت المحكمة العليا ممن يرى الهلال، سواء بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها.

وأعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

ولا تزال السعودية تعتمد على دعوة المواطنين والمقيمين في تحري هلال رمضان وتثبت بناء على شهادتهم دخول الشهر ونهايته.

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بينما تحولت معظم الدول إلى الاستطلاع عبر الهيئات الرسمية والمراصد الفلكية الحديثة دون الاعتداد بشهادة الأفراد.

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن في وقت سابق، أنه وبسبب الأوضاع السائدة في فلسطين فإن دور الإفتاء لن تدعوا جماهير شعبنا الى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام منعًا للتجمع والتجمهر.

وأكد أنه سيتم الاكتفاء بتحري أهل الاختصاص من مفتيين وبعض من أعضاء الجمعية الفلسطينية للفلكيين وسيعلن عن ثبوت رؤية الهلال والبدء بالصيام ببيان يبث عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية وغيرها من وسائل الاعلام غير الرسمية أيضا.

وكان قد أعلن أن جميع المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية شهر رمضان، وانه التزاما بالإجراءات المتبعة ستبقى صلوات الجماعة والجمعة معلقة بهدف الحفاظ على حياة أبناء شعبنا وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا .