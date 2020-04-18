وصول 40 ألف رأس ضأن من إسبانيا إلى ميناء جدة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول إرساليتين من الضأن عبر ميناء جدة الإسلامي، تضمُّان (40500) رأس، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية شهر أبريل إلى ( 134101) رأس، ضمن جهود الوزارة لدعم السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضحت الوزارة، أنَّ الباخرة الأولى قدمت من ميناء كارتاجينا الإسباني، وعلى متنها 21 ألف رأس، بينما ضمَّت الباخرة الثانية 19500 رأس قادمة من الميناء نفسه.

وأضافت أنه تمّ على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليتين والتأكد من سلامتها صحيًا، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبريًا من الأمراض الوبائية.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أنّه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحيًا، تمَّ تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرساليات.

اقرأ أيضا:

«البيئة» ترفع حظر استيراد المواشي الحية من إسبانيا وألبانيا