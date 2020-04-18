بالفيديو.. وكيل المسجد النبوي: إقامة صلاة التراويح دون حضور المصلين

أكد استمرار تعقيم وتطهير الحرم
أوضح الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي، جمعان عسيري، أن صلاة التراويح ستقام في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، لكن دون حضور مصلين.
وأضاف عسيري، في تصريحات لقناة إم بي سي: ستقام صلاة التراويح لكن لا يزال تعليق المصلين قائمًا إلى أن يردنا شيء من الجهات العليا، وحينها نتخذ الإجراءات ويكون المسجد على أهبة الاستعداد".
وكان مفتي عامّ المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، قال أمس الجمعة، إن «صلاتي التراويح والعيد ستكون في البيوت»؛ وذلك "إذا استمرت كورونا.
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