مكة.. إصابة مواطنين اثنين وطفل في حريق نشب بعمارة سكنية

أصيب ثلاثة أشخاص (مواطنان وطفل)، عندما اندلع حريق بعمارة مكونة من أربعة أدوار بشارع المنصور، قبل أن تتمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة على إخماده وإجلاء قاطني الموقع.

وفى التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد «محمد بن عثمان القرني»: إنّ عمليات ٩١١ تلقّت في تمام الساعة: (09:03) من هذا اليوم السبت الموافق ٢٥ / ٨ / ١٤٤١هـ بلاغًا يفيد عن وجود حريق بعمارة بشارع المنصور.

‏وأضاف أنّه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وتابع أنّه بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بعمارة مكونة من أربعة أدوار وكان الحريق في غرفة مساحتها ٤*٤ م بالدور الأول، حيث تمّ اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإجلاء جميع قاطني المبنى وعددهم ١٢ شخصًا وإخماد الحريق.

وذكر المتحدث أنّ الحادث خلف مصابين اثنين (مواطنين) في العقد الخامس من العمر وطفلًا في الخمسة من عمره وكانت إصاباتهم مختلفة، وتمّ نقلهم لأقرب مستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.

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وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

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