دون اشتراط الفحص الطبي.. خطوات تجديد رخصة القيادة من أبشر

تعرف عليها..
أوضحت منصة أبشر خطوات تجديد رخصة القيادة دون اشتراط الفحص الطبي، مشيرة إلى توصيل الوثيقة إلى العنوان الوطني (واصل).
وأكدت منصة أبشر -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنه يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال الدخول إلى التطبيق، ثم الضغط على أيقونة «خدماتي»، ثم النقر على «مرور»، ثم اختيار تجديد رخصة القيادة، ثم الضغط على «بدء تنفيذ الخدمة».
ومن ثم الضغط على الرخصة المراد تجديدها ثم الضغط على التالي، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على التالي، ستظهر لك رسالة تم تجديد الرخصة بنجاح وإمكانك اختيار تجديد الوثيقة بواسطة العنوان الوطني واصل، وفقًا لمنصة أبشر.
غرامة عدم تجديد رخصة القيادة أو السير
وكانت الإدارة العامة للمرور، بدأت تجديد رخص السير إلكترونيًّا عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، نظرًا لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد » COVID-19 «.
وكان المرور السعودي أوضح عبر حسابه الرسمي، أن عدم حمل رخصتي القيادة والسير أثناء القيادة، يعد مخالفة مرورية تستجوب الغرامة المالية من 150 ريالًا إلى 300 ريال.
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