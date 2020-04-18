وزارة الصحة: تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الوفيات 92 والتعافي 1329
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8274 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 92 والتعافي 1329.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، اليوم السبت، فقد تم تسجيل 740 حالة من المسح النشط و191 حالة موجودة في الحجر الصحي و210 حالات مخالطة مجتمعية و1132 حالة لليوم السبت، مشيرة إلى أن 21٪ سعودين 79 غير سعوديين.
جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
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