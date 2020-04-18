المرور ينبه بضرورة حمل تصريح التنقل خلال فترة منع التجول

تجنبًا للمساءلة النظامية
شدد المرور السعودي، اليوم السبت، على ضرورة حمل تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول.
وذكر المرور، عبر حسابه بتويتر: «تجنبًا للمساءلة.. تأكَّد من حمل تصريح التنقل».
وكان المرور السعودي، نصح في وقت سابق، بتخفيف السرعة والالتزام بالمسار المحدد عند الاقتراب من نقاط الضبط، ثم التوقف لإبراز التصريح.
وأوضح، أن البقاء في المنزل يحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ويساعد الجهات الأمنية في أداء مهامها.
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بـ«الإلزام والوجوب».. المرور ينبه لأهمية تصاريح التنقل خلال منع التجول
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