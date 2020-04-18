المرور ينبه بضرورة حمل تصريح التنقل خلال فترة منع التجول

شدد المرور السعودي، اليوم السبت، على ضرورة حمل تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول.

وذكر المرور، عبر حسابه بتويتر: «تجنبًا للمساءلة.. تأكَّد من حمل تصريح التنقل».

وكان المرور السعودي، نصح في وقت سابق، بتخفيف السرعة والالتزام بالمسار المحدد عند الاقتراب من نقاط الضبط، ثم التوقف لإبراز التصريح.

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وأوضح، أن البقاء في المنزل يحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ويساعد الجهات الأمنية في أداء مهامها.

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