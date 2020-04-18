السعودية اليوم / "واس" تواصل رصد الجهود الأمنية والوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول بمحافظة طريف



طريف 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة طريف، امتثالاً لأمر المنع الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر

وتبذل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية جهودها المكثفة في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل المحافظة لتطبيق أمر المنع ، وسط مرونة وانسيابية للقطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تنقلاتها.

// انتهى //

16:48ت م

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طريف 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة طريف، امتثالاً لأمر المنع الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد وتبذل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية جهودها المكثفة في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل المحافظة لتطبيق أمر المنع ، وسط مرونة وانسيابية للقطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تنقلاتها.// انتهى //16:48ت م0098

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