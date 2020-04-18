

حفر الباطن 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

أطلقت صحة حفر الباطن مبادرة الاستشارة الدوائية للمرضى في منازلهم, وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة لكل مستشفى, حيث يتم استقبال الاستشارات الدوائية من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (9 صباحاً) حتى الساعة ( 2 ظهراً ).

ويتم من خلال هذه المبادرة الإجابة على الاستشارات المتعلقة بالأدوية مثل طرق استخدامها والجرعة المناسبة والآثار الجانبية, بالإضافة إلى تثقيف المريض بكيفية تعامله مع الدواء ويتضمن اسم الدواء وكيفية تعاطي الدواء والغرض من استخدامه ومدة العلاج المطلوبة وكيفية تخزين الدواء والتدخلات الدوائية مع الأدوية الأخرى أو مع بعض الأطعمة، وذلك دون الحاجة للذهاب للمستشفيات، تماشياً مع أمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل ، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

// انتهى //

16:36ت م

0097



حفر الباطن 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسأطلقت صحة حفر الباطن مبادرة الاستشارة الدوائية للمرضى في منازلهم, وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة لكل مستشفى, حيث يتم استقبال الاستشارات الدوائية من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (9 صباحاً) حتى الساعة ( 2 ظهراً ).ويتم من خلال هذه المبادرة الإجابة على الاستشارات المتعلقة بالأدوية مثل طرق استخدامها والجرعة المناسبة والآثار الجانبية, بالإضافة إلى تثقيف المريض بكيفية تعامله مع الدواء ويتضمن اسم الدواء وكيفية تعاطي الدواء والغرض من استخدامه ومدة العلاج المطلوبة وكيفية تخزين الدواء والتدخلات الدوائية مع الأدوية الأخرى أو مع بعض الأطعمة، وذلك دون الحاجة للذهاب للمستشفيات، تماشياً مع أمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل ، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) منع انتشاره.// انتهى //16:36ت م0097

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "صحة حفر الباطن" تطلق مبادرة الاستشارة الدوائية للمرضى في منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.