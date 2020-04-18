السعودية اليوم / "صحة مكة المكرمة" تواصل أعمال التقصي الميداني في أحياء المنطقة



مكة المكرمة 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

تواصل فرق الصحة العامة التابعة لصحة مكة المكرمة أعمال التقصي الميداني النشط لفايروس

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير, أن هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة الصحة ممثلة في مديريات المناطق لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين, مبيناً أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بالأحياء وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عدد من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.

وأشار إلى أن المسح نتج عنه ارتفاع بأعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، معظمها في المراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديها أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبداً ولا يحتاج لأي تدخل طبي.

وأكد الدكتور مطير أن الهدف من عمليات التقصي؛ ضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مكة المكرمة وأحيائها؛ للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره؛ بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين الجهات المختصة كافة.

// انتهى //

16:35ت م

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مكة المكرمة 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واستواصل فرق الصحة العامة التابعة لصحة مكة المكرمة أعمال التقصي الميداني النشط لفايروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في أحياء مكة المكرمة, حيث تضمنت عمليات المسح منذ إنطلاقها عدد من الاحياء العشوائية.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير, أن هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة الصحة ممثلة في مديريات المناطق لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين, مبيناً أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بالأحياء وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عدد من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.وأشار إلى أن المسح نتج عنه ارتفاع بأعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، معظمها في المراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديها أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبداً ولا يحتاج لأي تدخل طبي.وأكد الدكتور مطير أن الهدف من عمليات التقصي؛ ضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مكة المكرمة وأحيائها؛ للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره؛ بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين الجهات المختصة كافة.// انتهى //16:35ت م0096

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