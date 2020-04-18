السعودية اليوم / "واس" ترصد وفرة مخزون السلع الرمضانية في أسواق عرعر



عرعر 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" المخزون الغذائي للسلع الرمضانية في أسواق مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها بالتسوق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروش

وأوضح العديد من المواطنين خلال حديثهم مع "واس" أن الأسعار مستقرة ولم يُلحظ ارتفاع أو وجود أزمة أو نقص سواء في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراءها هذه الأيام قبيل شهر رمضان المبارك, فيما اتخذت الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها أمانة منطقة الحدود الشمالية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق ونحوها.

من جان آخر, نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية (1312 ) جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية التموينية، كما باشرت (321) بلاغاً وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة جرى معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الجولات الرقابية استهدفت مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من توفر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

// انتهى //

16:33ت م

0095



عرعر 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة "واس" المخزون الغذائي للسلع الرمضانية في أسواق مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها بالتسوق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروش كورونا المستجد.وأوضح العديد من المواطنين خلال حديثهم مع "واس" أن الأسعار مستقرة ولم يُلحظ ارتفاع أو وجود أزمة أو نقص سواء في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراءها هذه الأيام قبيل شهر رمضان المبارك, فيما اتخذت الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها أمانة منطقة الحدود الشمالية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق ونحوها.من جان آخر, نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية (1312 ) جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية التموينية، كما باشرت (321) بلاغاً وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة جرى معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الجولات الرقابية استهدفت مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من توفر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.// انتهى //16:33ت م0095

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" ترصد وفرة مخزون السلع الرمضانية في أسواق عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.