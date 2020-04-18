السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستعرض جهود لجنة القيادة والتحكم بصحة المنطقة



سكاكا 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جهود غرفة القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بالمنطقة ، وذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالجهود التي تقوم بها اللجنة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة

كما استمع سموه لشرح عن الإجراءات التي اتخذتها الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة لتتبع المخالطين، وإجراء الفحص لتلك الحالات.

ولفت سمو أمير المنطقة النظر إلى ضرورة التأكد من الحالات المخالطة وحصرها وإجراء اللازم في مثل تلك الحالات وتقديم النصائح والإرشادات والتوجيه للجميع، مؤكداً سموه ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع وأن يكون الجميع مسؤول في محاربة هذه الجائحة، حيث إن الدولة أعزها الله تبذل جهوداً كبيرة في سبيل المحافظة على سلامة وصحة الإنسان، ولم تدخر جهداً في تقديم جميع سبل الدعم للقطاعات الصحية وتوجيه وتوعية الجميع من خطر الجائحة التي نتطلع أن يتفهم كل فرد دوره ومسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه.

ودعا سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.

// انتهى //

16:32ت م

0094



سكاكا 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جهود غرفة القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بالمنطقة ، وذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة.وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالجهود التي تقوم بها اللجنة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا ، مستمعاً سموه من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن أعمال اللجنة والوضع الصحي للحالتين التي جرى الإعلان عنهما قبل يومين في محافظة القريات واستقرار حالتيهما.كما استمع سموه لشرح عن الإجراءات التي اتخذتها الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة لتتبع المخالطين، وإجراء الفحص لتلك الحالات.ولفت سمو أمير المنطقة النظر إلى ضرورة التأكد من الحالات المخالطة وحصرها وإجراء اللازم في مثل تلك الحالات وتقديم النصائح والإرشادات والتوجيه للجميع، مؤكداً سموه ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع وأن يكون الجميع مسؤول في محاربة هذه الجائحة، حيث إن الدولة أعزها الله تبذل جهوداً كبيرة في سبيل المحافظة على سلامة وصحة الإنسان، ولم تدخر جهداً في تقديم جميع سبل الدعم للقطاعات الصحية وتوجيه وتوعية الجميع من خطر الجائحة التي نتطلع أن يتفهم كل فرد دوره ومسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه.ودعا سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.// انتهى //16:32ت م0094

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