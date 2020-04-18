

المدينة المنورة 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

تدعم أمانة منطقة المدينة المنورة شباب وصغار تجار المدينة المنورة من خلال مبادرة "بسواعدكم .. نحن نساعدكم" لفتح منافذ عمل جديدة وتشجيع الشباب على بيع الخضار والفاكهة في 10 مواقع مختلفة في أحياء المدينة المنورة, وذلك تعزيزا لدورها الاجتماعي.

وتهدف الأمانة من هذه المبادرة إلى فتح نوافذ عمل جديدة لشباب الأعمال وصغار التجار على بيع الخضار والفاكهة وتأصيل دور الأمانة الدائم في دعم الشباب, حيث تسعى الأمانة من خلال المبادرة إلى تقديم خيارات متعددة للأهالي وللشباب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.

// انتهى //

15:08ت م

0083





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سواعد شباب المدينة المنورة تُثري العمل في 10 مواقع لبيع الخضار والفاكهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.