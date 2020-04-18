

تبوك 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

بدأ قسم الرعاية اللاحقة (المستمرة) ومنزل منتصف الطريق لعلاج وتأهيل الإدمان في مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك بتفعيل البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال برامج التواصل الاجتماعي وعمل جلسات البيئة العلاجية الجماعية من خلال المشاركات الصوتية وكذلك عمل الجلسات الفردية مع المعالجين المتابعين لكل حالة على حده وكذلك التواصل الأسري من خلال الاتصال الصوتي.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من المسئولين في المجمع على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وشهدت هذه الخطوة تفاعلًا والتزامًا كبيرًا من المستفيدين من خدمات القسم من المتعافين، ويُعد هذا الأسبوع الثالث منذ تفعيل هذا الإجراء الوقائي، وحققت النتائج العلاجية أكثر مما كان متوقعا وجميع المستفيدين من البرنامج في تعافي مستمر وهذا بفضل الله عز وجل ثم دعم المسئولين الصحيين في المنطقة ممثلاً في مدير عام الشؤون الصحية ومساعديه ومدير مجمع إرادة والصحة النفسية، ويقوم بالإشراف المباشر على البرنامج مدير الرعاية اللاحقة (المستمرة) ومنزل منتصف الطريق الأخصائي نفسي أول يحيى الحائر ورئيس الفريق العلاجي سلطان بيحاني والفريق المعالج من مرشدين التعافي.

// انتهى //

14:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ مجمع إرادة بتبوك يقدم برامجه للمتعافين عبر التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.