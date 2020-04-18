السعودية | السعودية تعزل حيين في الأحساء احترازياً ضد كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية تعزل حيين في الأحساء احترازياً ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عزل حيين في منطقة الأحساء شرق المملكة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أنه على ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

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كما أوضحت الوزارة أنه يسمح لسكان الحيين المشار إليهما بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية، والتموين، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً، في حين تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً، وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

إلى ذلك، أكدت أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار الفيروس، وتخضع للتقييم المستمر من الجهات الصحية.

كما أهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.