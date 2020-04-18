، "الأرصاد" تكشف حقيقة "طائرة تفريق السحب" في نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني" لـ"الخليج 365": الأدخنة تصدر عن محركات الطائرات

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، لـ"الخليج 365"؛ أنه لا صحة إطلاقًا لتفريق السحب في منطقة نجران.

وأوضح حقيقة الصور المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقوله: هذه الأدخنة تصدر عن محركات الطائرات وتصبح تحت تأثير حرارة معينة؛ وبالتالي تتكثف هذه الأبخرة وتكون بهذا الشكل، ولا صحة إطلاقًا لكونها تعود إلى تفريق السحب كما يتم تناقله في وسائل التواصل.

وحذر "القحطاني" المواطنين من الشائعات المتداولة والمغلوطة ومجهولة المصادر، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات الحقيقية من المصادر الرسمية.